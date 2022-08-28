MTG’ye yan bakılmıyor

Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda karşılaştığı Küçük Kaymaklı’yı 4-0 mağlup etti

Aksa Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü hazırlık maçlarının altıncısını Lefkoşada K.Kaymaklı ile yaptı. MTG karşılaşmayı 30. dakikada Eray Vudalı’nın 47. dakikada Mustafa Salk’ın 48. dakikada Şenol Şöför’ün ve 70. dakikada ise Emre Özsin’in’attığı gollerle 4 -0’lık skorla kazandı.

