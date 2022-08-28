banner762
banner815
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
Pera L.Gençler Birliği gövde gösterisi yaptı
12 0
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
Pakistan'da sel felaketi: 1000'den fazla kişi öldü
13 0
 
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
Korona döneminde porno bağımlılığı ikiye katlandı
40 0
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
“Kuzey Kıbrıs’a gitmeyin, sizi orada koruyamayız”
84 0
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
Minik Canların Özgürlüğüne Siz De Destek Olun
23 0
U17’lerin şampiyonu YDÜ
U17’lerin şampiyonu YDÜ
24 0
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
Öğle saatlerinde yağmur bekleniyor
39 0
banner797

Hazırlık maçları tam gaz

banner476

banner825
Hazırlık maçları tam gaz
Futbolda takımlar hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Cumartesi günü oynanan bazı hazırlık maçlarında takımlar son durumlarını gördüler.
Oynan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Göçmenköy 0 - 0 Doğan Türk Birliği
Cihangir 0 - 2 Gençlik Gücü
Düzkaya 0 - 2 Yenicami
Dumlupınar 5 - 3 Gönyeli
Türk Ocağı 4 - 4 Yeşilova
Gençlerbirliği 0 - 1 Çetinkaya
Lapta 0 - 2 Lefke
Baf Ülkü Yurdu 2 - 2 Yalova
Esentepe 0 - 2 Mormenekşe
Yılmazköy 1 - 1 Girne Halk Evi
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.