Hazırlık maçları tam gaz

Futbolda takımlar hazırlık maçlarına devam ediyorlar. Cumartesi günü oynanan bazı hazırlık maçlarında takımlar son durumlarını gördüler.
Oynan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Göçmenköy 0 - 0 Doğan Türk Birliği
Cihangir 0 - 2 Gençlik Gücü
Düzkaya 0 - 2 Yenicami
Dumlupınar 5 - 3 Gönyeli
Türk Ocağı 4 - 4 Yeşilova
Gençlerbirliği 0 - 1 Çetinkaya
Lapta 0 - 2 Lefke
Baf Ülkü Yurdu 2 - 2 Yalova
Esentepe 0 - 2 Mormenekşe
Yılmazköy 1 - 1 Girne Halk Evi
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