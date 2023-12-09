MTG’den Mesarya’ya tarihi fark

Mağusa Türk Gücü, Paşaköy’de Mesarya’yı 9 – 0 gibi tarihi bir farkla mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Tarihinin en ağır yenilgisini alan Mesarya ise Kürşat Özer yönetiminde çıktığı ilk maçta hezimete uğradı

Stat: Hasan Onalt Stadı

Hakemler: Evren Karademir, Yusufcan Dönder, Özal Çağlayan

Mesarya: Ercan, Eren, Yusuf, Tacettin, Ahmet Can, Okan, Emrecan, Salahi, Mert, Felipe, Lukman

MTG: Ufuk, Mehmet Gürlü, Sinan, Ünal, Şenol, Zihni, Nevzat, Mustafa Salk, Dinopeter, Erhun, Doukara

Goller: Dk 18 (P) – 74 Dinopeter, Dk 19 Nevzat, Dk 21 Mustafa Salk, Dk 23, 46 ve 55 Doukara, Dk 63 Şenol, Dk 87 Arif (Mağusa Türk Gücü)



Süper Ligde 12. Hafta karşılaşmasında Mesarya, Mağusa Türk Gücü’nü Hasan Onalt Stadında konuk etti. Maça fırtına gibi başlayan Mağusa Türk Gücü, 18. Dakikada Dinopeter’in golüyle skoro 0 – 1 yaparken, 5 dakikada 3 gol daha bulunca ilk devre 0 – 4 sona erdi.

MTG’nin gollerini 19. dakikada Nevzat Duran, kafayla Mustafa Salk ve Doukara kaydetti.

İlk yarıya olduğu gibi ikinci yarıya da hızlı giren Mağusa Türk Gücü, henüz 46’da Doukara ile bir gol daha bulurken, 55’teki ikinci penaltı kararında bu kez Doukara golü atarak hat trcik yaptı. Skor ise 0 – 6 oldu.

63’te Şenol Şoför, 74’te ise Dinopeter skoru 0 – 8 yaparken, 87’de Arif Uysal kafaya skoru belirledi. 0 – 9 Şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, alt sıralardan uzaklaşma hedefindeki Mesarya’yı deplasmanda 9 – 0 yenerek 33 puana yükselerek, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Tarihinin en farklı yenilgisini alan Mesarya, 12 puanda kaldı.

