Birer attılar, ikişer kaybettiler

Gönyeli ile Mormenekşe, Tepe’de berabere kalırlarken, Gönyeli zirve yolunda, Mormenekşe ise alt sıralardan uzaklaşma adına 2’şer puan kaybetti

Yer: Gönyeli Stadı

Hakemler: İsmail Ercan, Ercan Demir, Emir Turalı

Gönyeli: Okyanus, Erol, Ertuğrul, İbrahim Öksüzoğlu, İbrahim Kaba(Cevdet), Kahraman(Berkant) Mustafa(Berkay) Ahmet(Denis), Ahmetcan, İlyas,

Mormenekşe: Doğuhan, Yasin, İrfan, Ertan, Fetin, Gökay, Atakan, Aykut(Ahmet Can), Erhan, Erdoğ, Justice (Sami)

Goller: Dk 21 Ertan Bulut (Mormenekşe), Dk 60 İlyas Yılmaz (P) (Gönyeli)



Birinci Lig’in 12. hafta karşılaşmasında Gönyeli, Mormenekşe’yi Gönyeli Stadında konuk etti. Zirve yarışında yer almak isteyen Gönyeli ile alt sıralardan kurtulma hedefinde olan Mormenekşe arasında oynanan karşılaşmaya konuk Mormenekşe daha etkili başlarken, 21. dakikada Yasin’in sağdan ortasında Ertan’ın kafa vuruşuyla 1 – 0 öne geçti.

İlk devre 0 – 1’lik skorla tamamlandı.

İkinci devreye baskılı başlayan Gönyeli, oyuna 46. Dakikada İbrahim Kaba’nın yerine giren Cevdet’in düşürülmesiyle penaltı kazandı. Penaltı vuruşunu kullanan golcü İlyas Yılmaz skora denge getirdi. 1 – 1

Geriye kalan bölümde her iki takım da pozisyonlar üretmelerine rağmen, maçta başka gol olmadı. 1 – 1 beraberlikle tamamlanan maç sonunda Gönyeli 20 puana, Mormenekşe 14 puana yükseldi.



(Foto: Gökhan KUZU)

