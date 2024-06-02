MTG’de Tanyel Bayraktaroğlu sesleri

Şampiyon Mağusa Türk Gücü’nde Koral Bozkurt'un başkanlık görevine devam etmeyeceğini açıklamasından sonra, halen Asbaşkanlık görevini yürüten Tanyel Bayraktaroğlu başkan adaylığını açıklarken tüzük değişikliği ile 5 Asbaşkanlık sisteminin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı

Son 5 sezonda lig şampiyonluklarıyla puan, seri galibiyet ve gol rekorları kıran Mağusa Türk Gücü'nde hareketli günler yaşanıyor.

Koral Bozkurt'un başkanlık görevine devam etmeyeceğini açıklamasından sonra genel kurulda başkan adayı çıkmadığından kurul 12 Haziran'a ertelenmişti.

Yapılan yoğun görüşmeler sonrası halen Asbaşkanlık görevini yürüten Tanyel Bayraktaroğlu başkan adaylığını açıklarken tüzük değişikliği ile 5 Asbaşkanlık sisteminin hayata geçirilmesi kararlaştırıldı.

Koral Bozkurt'un önerisiyle 12 Haziran'daki olağanüstü genel kurulda üyelerin onayına sunulacak tüzük değişikliği maddesi onaylanırsa Bayraktaroğlu'nun yönetiminde görev alacak Asbaşkanlar da açıklandı.

Altı yıldır başkanlık görevini yürüten ve rekorları alt üst eden MTG'de Koral Bozkurt, yoğun iş programı nedeniyle başkanlığa devam edemediğini, Asbaşkan olarak görev alabileceğini belirtti. Mağusa'nın önde gelen iş insanlarından Yıltan Özkıraç, Oktay Kayalp, Cenk Kaide ve Oktay Solunoğlu da Asbaşkanlık göreviyle yönetimde bulunacak.

Koral Bozkurt, MTG'nin güçlü bir camia olduğunu, bu dinamizmin devamı yönünde isimlerin değil birlikteliğin ve çalışma motivasyonunun önemli olduğunu belirterek, Tanyel Bayraktaroğlu önderliğinde 5 Asbaşkan ve güçlü bir yönetimle MTG'nin kurumsallaşarak zirve yürüyüşüne devam edecek oluşum içinde bulunacağını açıkladı.

Uzun yıllar Mağusa Türk Gücü'nde forma giyen, Asbaşkanlık ve Altyapı Sorumlusu olarak Koral Bozkurt'un yönetiminde görev yapan Tanyel Bayraktaroğlu, gerek yönetimden gerekse camianın önde gelen isimlerinin başkanlık görevi için ısrarlı tutumları sonrası dün kararını verdiğini ifade etti. İş insanları ile görüşmelerinin başladığını, tesisleşme adına komite kurulup sabit katkıların sözünü alacağını belirten Bayraktaroğlu, kulübün ayakları üzerinde durabileceği, Koral Bozkurt'un projesini çıkardığı dükkanlar, stat ve ihale aşamasındaki Canbulat Stadı'nın yenilenmesi için çaba sarf edileceğini vurguladı.

Rekorların takımının iskeletini korumayı planladıklarını, Ali Oraloğlu ve ekibi ile devam etmeyi düşündüklerini, Ünal ve Yusuf ile Mustafa Salk'ın dışında kayıpları olmadığını, kiralık futbolcuların döneceğini, genç yeteneklerin kazanılacağını, geniş ve kaliteli kadrolarına iyi ofansif yabancı takviyeleriyle şampiyonluk yolunda iddialarını devam ettirmek istediklerini açıkladı.

