Yeniboğaziçi'nde Mehmet Fahlioğulları devam etmeyecek

Yeniboğaziçi Kulübü'nde 4 yıldır başkanlık görevini sürdüren Mehmet Fahlioğulları yeni dönemde görev almayacağını açıkladı. Birinci Lig'de mücadele edecek olan Yeniboğaziçi'nde olağan genel kurul 12 Haziran Çarşamba günü kulüp lokalinde gerçekleşecek.

Mehmet Fahlioğulları sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı;

" Her güzel şeyin bir sonu vardır. 9 yıldır canla başla, gece gündüz severek çalıştığım ve bu 9 yılın 5 yılını yönetici son 4 yılını ise kulüp başkanı olarak getirdiğim Yeniboğaziçi Doğan Spor Kulübüne kendi yoğun özel işlerimden ve zaman ayıramayacağımdan dolayı veda etme zamanı geldiğini düşünüyorum.

Sporu, sporcuyu ve altyapıları seven insanlarda veda olmaz bayrak devri olur düşüncesindeyim.

Kulübümüzde gururla görev yaptığım 9 yıl içerisinde altyapılara verdiğim önemi tüm spor kamuoyunun taktirine bırakıyorum.

Şampiyonluklar, kupalar, üst yapıya gelen yetenekli, disiplinli gençler ve daha fazlası…

1933 yılında kurulan ve ülkenin en eski spor kulüplerinden olan bir camiada aynı sezon içinde kazanılan 3 büyük kupa ile tarihe geçmenin gururunu ben ve ekip arkadaşlarım yaşadık.

Bu zorlu ve uzun yolda bana desteklerini esirgemeyen başta eşime, aileme yönetimimde bulunup katkı koyan yönetici arkadaşlarıma, sponsorlukları ile ülke gençlerine katkı koyan herkese çok teşekkür ederim.

Başkanlar gelip geçicidir esas olan spor kulüpleridir. Bundan sonra göreve gelecek arkadaşlarımıza sonsuz başarılar dilerim.

Kalbim ve desteğim her zaman sizinle olacak. Hakkınızı helal edin."