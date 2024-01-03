MTG, Yusuf Kondoz’u kadrosuna kattı

Süper Ligde zirve yarışındaki Mağusa Türk Gücü sezon başında Mesarya'dan transfer ettiği Sinan Öğüt ile yollarını ayırırken, Doğan T.B.'nden Yusuf Kondoz'u kadrosuna kattı.

Vatani görevini yapan Yusuf ile anlaşmaya varan MTG'de başkan Koral Bozkurt, Doğan T.B. Başkanı Bayar Piskobulu ile bonservisli transfer konusunda el sıkıştı.

