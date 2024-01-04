Gemikonağı’nda dün sabah saatlerinde infial yaratan bir olay yaşandı.
16 yaşındaki genç, iki kişiyi bıçakladı.
Olay sabah 09.15 sıralarında Gemikonağı’nda Sanayi Sitesinde meydana geldi.
16 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ş.A. ve E.A. ikamet etmekte oldukları evden çıkmaları konusunda tartıştıkları 41 yaşındaki isminin baş harfleri İ.O,
30 yaşındaki isminin baş harfleri H.O. ve 45 yaşındaki isminin baş harfleri
O.E. ile kavga ettikleri sırada, 16 yaşındaki isminin baş harfleri A.Ş.A. tasarrufunda bulundurduğu bıçak ile İ.O’yu karın bölgesinden, O.E’yi ise sol koltuk altından yaraladı.
Olayda yaralanan İ.O. ve O.E., kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavilerinin ardından müşahede altına alındı. A.Ş.A. tutuklandı.
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