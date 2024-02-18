MTG, Yeniboğaziçi’ni yedi bitirdi

Mağusa Türk Gücü, zorlu Cihangir maçı öncesinde hata yapmadı, Yeniboğaziçi’ni 7 – 1 gibi farklı skorla geçti

Stat: Dr. Fazıl Küçük Stadı

Hakemler: Ali Özer, Cenk A. Özfuttu, Yusufcan Dönder

Mağusa T. Gücü: Ufuk, (Mustafa C. Talay), Zihni Temelci, Yusuf(Bünyamin Ayaz), Mehmet, Emre Özsin, Mustafa, Erhun Öztümer(Doğukan Altuntaş), Emre Kuvvetlişahin, Souleymane Doukara (Yusuf Kondoz), Şenol, Dinopeter Jude, (Hasan C. Evren).

Yeniboğaziçi: Emre, Ramadan (Zeka), Ali Özay Çelik, Fevzi, Hamza (Mehmet E. Ertem), Yaşar Solel(Berat), Mehmet Çağakan (Ahmet Kuşaf), Mustafa(Rifat), Ussumane Djabi, Ali, Obada Felix

GOLLER: Dk.11 ve Dk.46 Dinopeter Jude Dk.40 ve Dk.76 Emre Özsin Dk.15 Souleymane Doukara Dk.20 Şenol Şoför Dk.44 Erhun Öztümer (MTG) Dk.57 Ramadan Ağdaç (Yeniboğaziçi)



AKSA Süper Lig’in 19’uncu haftasında ligde kalma mücadelesi veren Yeniboğaziçi’ni konuk etti. Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda oynanan mücadele, sarı yeşilli ekibin 7-41’lik üstünlüğüyle bitti.

Maçta Mağusa Türk Gücü’nün gollerini Emre Özsin (2), Dinopeter (2), Erhun Öztümer, Soleymane Doukara ve Şenol Şoför kaydederken, konuk ekibin tek golü Ramadan Ağdaç’tan geldi.

Lider Cihangir’in takipçisi konumunda bulunan Mağusa Türk Gücü, rakibinin kazandığı haftada hata yapmadı ve puanını 51’e çıkardı. Yenboğaziçi ise 7 puanda kaldı.



