Mesarya’dan, Dumlupınar’a çelme

Hakemler: Turgay Misk, Rüya Sakallı, Halil Canaloğlu
Mesarya: Ercan, Okan, Ömer (67.Dk Mahmut), Tuğrul (82.Dk Erin), Salahi (67.Dk Eren), Mert, Abdullah, Lukman, Juan Felipe, Civan (55.Dk Oğulcan), Yusuf
Tremeşeli H.Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, İsmail Tırlık, Berke, Berk Büyükkal (63.Dk Turgut), Mert, Mehmet Altın (75Dk Berk Güçlücan), Kore (75.Dk Nazım), Tahsin, Mehmet Erol, Kadir
Goller: 36.Dk (P) Juan Felipe (Mesarya), 15.Dk Mert Güçlücan (Dumlupınar)
AKSA Süper Lig’de 19. Hafta karşılaşmasında Mesarya, Dumlupınar’ı Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti. Yağmur altında oynanan karşılaşmaya tempolu ve baskılı başlayan Dumlupınar, 15’te Mert Güçlücan’ın golüyle 1 – 0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra net pozisyonları değerlendiremeyen Dumlupınar’a kaleci Ercan’ın kurtarışlarıyla geçit vermezken, toparlanan Mesarya, 36’da penaltı kazandı. Juan Felipe penaltıdan beraberliği sağladı. 1 – 1
İkinci yarıda takımlar kontrollü oynarken, karşılıklı ataklardan gol çıkmadı.
Maçın 65. dakikasında Dumlupınar’dan Mehmet Erol çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
Kalan bölümde iki takımın çabası gol getirmezken, karşılaşma ilk devrede karşılıklı atılan gollerle 1 – 1 tamamlandı. Dumlupınar 47 puanla 3. sıradaki yerini korurken Mesarya, 19 puanla 13. sırada yer aldı.
Foto: Mesarya-Dumlupınar
AKSA Süper Lig Puan Tablosu
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|Cihangir GSK
|19
|18
|1
|0
|50
|13
|37
|55
|2.
|Mağusa Türk Gücü
|19
|17
|0
|2
|76
|16
|60
|51
|3.
|Tremeşeli H. Dumlupınar TSK
|19
|15
|2
|2
|58
|21
|37
|47
|4.
|Doğan Türk Birliği
|19
|9
|5
|5
|37
|23
|14
|32
|5.
|Göçmenköy İYSK
|18
|9
|4
|5
|33
|21
|12
|31
|6.
|Miracle Karşıyaka ASK
|18
|8
|6
|4
|37
|28
|9
|30
|7.
|Yenicami AK
|19
|8
|3
|8
|37
|40
|-3
|27
|8.
|China Bazaar Gençlik Gücü TSK
|19
|8
|2
|9
|37
|38
|-1
|26
|9.
|Çetinkaya TSK
|19
|7
|4
|8
|37
|31
|6
|25
|10.
|Alsancak Yeşilova SK
|19
|7
|2
|10
|29
|32
|-3
|23
|11.
|Lefke TSK
|19
|6
|2
|11
|20
|32
|-12
|20
|12.
|Pera L. Gençler Birliği SK
|19
|5
|4
|10
|29
|49
|-20
|19
|13.
|Mesarya SK
|19
|6
|1
|12
|20
|40
|-20
|19
|14.
|Küçük Kaymaklı TSK
|19
|4
|2
|13
|24
|47
|-23
|14
|15.
|Yeniboğaziçi DSK
|19
|2
|1
|16
|23
|71
|-48
|7
|16.
|Türk Ocağı Limasol
|19
|1
|3
|15
|21
|66
|-45
|6