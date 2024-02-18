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Mesarya’dan, Dumlupınar’a çelme

Sarı kırmızılı farklı hedeflerdeki 2 takımın maçında play out hattından çıkmak isteyen Mesarya, zirve hedefindeki Dumlupınar berabere kalarak rakibinin şansını azalttı. Zirve yarışında yara alan Dumlupınar, Mehmet Erol’un kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı

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Mesarya’dan, Dumlupınar’a çelme
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Stadyum:Paşaköy Hasan Onalt Stadı
 Hakemler: Turgay Misk, Rüya Sakallı, Halil Canaloğlu
Mesarya: Ercan, Okan, Ömer (67.Dk Mahmut), Tuğrul (82.Dk Erin), Salahi (67.Dk Eren), Mert, Abdullah, Lukman, Juan Felipe, Civan (55.Dk Oğulcan), Yusuf
Tremeşeli H.Dumlupınar: Türkkan, Adjessa, İsmail Tırlık, Berke, Berk Büyükkal (63.Dk Turgut), Mert, Mehmet Altın (75Dk Berk Güçlücan), Kore (75.Dk Nazım), Tahsin, Mehmet Erol, Kadir
Goller: 36.Dk (P) Juan Felipe (Mesarya), 15.Dk Mert Güçlücan (Dumlupınar)
 
AKSA Süper Lig’de 19. Hafta karşılaşmasında Mesarya, Dumlupınar’ı Paşaköy Hasan Onalt Stadında konuk etti. Yağmur altında oynanan karşılaşmaya tempolu ve baskılı başlayan Dumlupınar, 15’te Mert Güçlücan’ın golüyle 1 – 0 öne geçti.
Bu dakikadan sonra net pozisyonları değerlendiremeyen Dumlupınar’a kaleci Ercan’ın kurtarışlarıyla geçit vermezken, toparlanan Mesarya, 36’da penaltı kazandı. Juan Felipe penaltıdan beraberliği sağladı. 1 – 1
İkinci yarıda takımlar kontrollü oynarken, karşılıklı ataklardan gol çıkmadı.
Maçın 65. dakikasında Dumlupınar’dan Mehmet Erol çift sarı karttan kırmızı kart gördü.
Kalan bölümde iki takımın çabası gol getirmezken, karşılaşma ilk devrede karşılıklı atılan gollerle 1 – 1 tamamlandı. Dumlupınar 47 puanla 3. sıradaki yerini korurken Mesarya, 19 puanla 13. sırada yer aldı.
 
Foto: Mesarya-Dumlupınar
 
AKSA Süper Lig Puan Tablosu

 
O G B M A Y AV P
1. Cihangir GSK 19 18 1 0 50 13 37 55
2. Mağusa Türk Gücü 19 17 0 2 76 16 60 51
3. Tremeşeli H. Dumlupınar TSK 19 15 2 2 58 21 37 47
4. Doğan Türk Birliği 19 9 5 5 37 23 14 32
5. Göçmenköy İYSK 18 9 4 5 33 21 12 31
6. Miracle Karşıyaka ASK 18 8 6 4 37 28 9 30
7. Yenicami AK 19 8 3 8 37 40 -3 27
8. China Bazaar Gençlik Gücü TSK 19 8 2 9 37 38 -1 26
9. Çetinkaya TSK 19 7 4 8 37 31 6 25
10. Alsancak Yeşilova SK 19 7 2 10 29 32 -3 23
11. Lefke TSK 19 6 2 11 20 32 -12 20
12. Pera L. Gençler Birliği SK 19 5 4 10 29 49 -20 19
13. Mesarya SK 19 6 1 12 20 40 -20 19
14. Küçük Kaymaklı TSK 19 4 2 13 24 47 -23 14
15. Yeniboğaziçi DSK 19 2 1 16 23 71 -48 7
16. Türk Ocağı Limasol 19 1 3 15 21 66 -45 6
 
 
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