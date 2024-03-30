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MTG, Türk Ocağı’nı 1. Lige uğurladı

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Sahasında Türk Ocağı’nı konuk eden Mağusa Türk Gücü 5-0 galip gelerek 3 puanın sahibi oldu. Mağusa Türk Gücü aldığı bu galibiyetle zirve takibini sürdürürken, Türk Ocağı süper lige veda eden ilk takım oldu

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MTG, Türk Ocağı’nı 1. Lige uğurladı
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YER: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
HAKEMLER: İsmail Ercan, Şahin Coşkun, Emre Çevikdal
MAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Ufuk (DK 71 Erencan), Yusuf, Emre Özsin, Mustafa Salk, Hasan Celil, Ünal, Doukara (DK 74 Arda Maydon), Şenol, Dınopeter (DK 74 Ali Recaioğlu), Zihni (DK 66 Yusuf Kondoz).
TÜRK OCAĞI: Oğuzhan (DK 85 Batuhan), Kemal, Mustafa, Sıllah, Ahmet Karlankuş (DK 77 Bora), Adil Koray (DK 80 Mete Adil), Yunus Emre, Hikmet, Mahmut Fansa, Mehmet Uçar, Tuğberk (DK 20 Mehmet Kemal).
GOLLER: DK 12,49 Emre Özsin, DK 39 Ünal Kaya, DK 56 Doukara, DK 74 Dınopeter (Mağusa Türk Gücü).
 
AKSA Süper Lig’in 25’inci haftasında zirve takipçisi Mağusa Türk Gücü, ligde son sırada yer alan Türk Ocağı’nı konuk etti.
Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Türk Ocağı’nı 5-0 mağlup ederek birinci lige uğurladı. Mağusa Türk Gücü’ne farklı galibiyeti getiren golleri 12 ve 49’uncu dakikalarda Emre Özsin, 39’uncu dakikada Ünal Kaya, 56’ncı dakikada Souleymane Doukara ve 73’üncü dakikada Dinopeter kaydetti. Bu sonucun ardından Mağusa Türk Gücü 69 puana yükseldi, Türk Ocağı ise 6 puanda kalarak Süper Lige veda eden ilk takım oldu. Ligde gelecek hafta Mağusa Türk Gücü, Küçük Kaymaklı’ya konuk olacak. Türk Ocağı ise Pera Larnaka Gençler Birliği’ni konuk edecek.
 
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