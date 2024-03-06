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MTG, tur kapısını araladı

Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Girne’de oynanan Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü arasındaki mücadeleyi MTG 3 – 1 kazanırken, Doğan T. Birliği maçı 8 kişi tamamladı

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MTG, tur kapısını araladı
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Northernland Kıbrıs Kupası çeyrek final ilk maçında Doğan Türk Birliği ile Mağusa Türk Gücü karşılaştı. Doğan Türk Birliği’nin sekiz kişi tamamladığı mücadeleyi 3-1 kazanan Mağusa Türk Gücü, rövanş için avantajlı bir skor elde etti.

Mağusa Türk Gücü 25’inci dakikada Dinopeter ile 1-0 öne geçerken, Doğan Türk Birliği’nin 42’nci dakikada kazandığı penaltı atışını gole çeviren Kenan Oshan, tarafların soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle girmesini sağladı. Doğan Türk Birliği’nde Ali Savaşan 65’inci dakikada çift sarı kartla oyun dışında kalırken Dinopeter 79’da kaydettiği golle skor üstünlüğünü bir kez daha takımı MTG’ye taşıdı. Son bölümlerde elle müdahale gerekçesi ile Doğan Türk Birliği oyuncuları uzun süre hakem Osman Özpaşa’ya itirazda bulundu. 90+7’nci dakikada Emre Özsin’in asistinde Erhun Öztümer’in golü maçın skorunu 3-1 MTG lehine sonuçlandırırken bu gol sonrası Ahmet Sönmez penaltı itirazları nedeniyle ikinci sarı karttan, Kenan Oshan ise direkt kırmızı kartla takımlarını eksik bıraktı. Turun rövanşı 20 Mart’ta Mağusa Türk Gücü ev sahipliğinde oynanacak.
(FOTO: ÖZGÜR GÖKSEL)
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