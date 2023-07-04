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MTG Senegalli yıldızı getiriyor

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MTG Senegalli yıldızı getiriyor
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Mağusa Türk Gücü transferde hız kesmezken, yabancı transferinde ses getirecek bir isme imza attırıyor. 
Önceki sezon forma giyen Dinopeter ile anlaşmaya varan MTG Başkanı Koral Bozkurt, ikinci yabancı kontenjanı için Senegalli golcü OumarNiasse ile anlaşmaya vardı.
Türkiye Süper Ligi'nde Akhisar Belediyesi'deki başarısından sonra Rusya Ligi'nde Lokomotif Moskova'ya 2014 yılında 5.5 milyon euroya transfer olan başarılı santrafor 2015 yılında da İngiltere Premier Ligi'nde dört sezon forma giydiği Everton'a 18 milyon euroya transfer olmuştu.
İngiltere 1.Ligi'nde Burton'dan ayrılan 33 yaşındaki Niasse geçtiğimiz sezon İngiltere 2.Ligi'nde Morecambe'de forma giyiyordu.
Senegalli yıldız oyuncu 7 Temmuz Cuma akşamı ülkemize gelecek.
 
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