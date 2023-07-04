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Gençlik Gücü, İbrahim Köse’yi renklerine bağladı

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Gençlik Gücü, İbrahim Köse’yi renklerine bağladı
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Süper Ligin başkent ekiplerinden Gençlik Gücü flaş bir transfere imza attı.
Başkentin yeşil-beyazlı takımı ChinaBazaar Gençlik Gücü, Türk Ocağı’nda İbrahim Köse’yi renklerine bağladı.
Geçtiğimiz sezon Türk Ocağı’nda başarılı bir sezon geçiren Köse, Kıbrıs Kupası yarı final karşılaşmasında ChinaBazaar Gençlik Gücü’ne attığı iki penaltı golüyle Türk Ocağı’nın finale yükselmesine katkı koyarken, Gençlik Gücü’nün kupaya veda etmesine sebep olmuştu.
 
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