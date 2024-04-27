MTG şampi…

Stadyum: Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı
Hakemler: Şakir Azizoğlu, Burak Yiğit, YusufcanDönder
MTG: Ufuk, Ünal, Mehmet Gürlü, Yusuf Beyazi, Emre Özsin, Mustafa Salk, Erhun, Nevzat, Doukara, Doğukan, Zihni
Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Arda Ateş, Mejdi, Marcel, Hamis, Jimmy, Cemal, Burak, Abdullah, Billy Osman
Goller: 45 ve 47.Dk Emre Özsin, 52.Dk Mustafa Salk, 68.Dk Erhun, 75.Dk Uğur, 81.Dk Hasan Evren, 83.Dk Şenol (MTG)
Kırmızı Kart: Dk 58 Mejdi (Alsancak Yeşilova)
Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda konuk ettiği Alsancak Yeşilova’yı 7-0 mağlup eden Mağusa Türk Gücü, son haftaya Cihangir’in 3 puan önünde +-38 averajla girdi. Mağusa Türk Gücü son hafta mağlup olsa bile aradaki 38 gollük averajın kapanması mucize olacağından sarı yeşilli ekip toplamda 13’üncü olacak, rekoru getirecek üst üste beşinci şampiyonluk için artık gün saymaya başladı.
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Süper Ligde 29. Hafta maçında Mağusa Türk Gücü, Alsancak Yeşilova’yı konuk etti.
Dr Fazıl Küçük Stadında oynanan Mağusa Türk Gücü – Alsancak Yeşilova maçını Şakir Azizoğlu yönetti.
Maçın ilk devresinde Alsancak Yeşilova,Mağusa Türk Gücü’ne direnirken, kaleci Cem de kurtarışlarıyla dikkat çekti. Ancak devrenin son anlarında Emre Özsin rakibini direncini kıran golü attı. 1 – 0
İkinci devreye Mağusa Türk Gücü fırtına gibi girerken, önce Emre Özsin sonra Mustafa Salk’ın golleriyle 52’de skor 3 – 0 oldu. 58’de Mejdi’nin kırmızı kart görmesiyle Alsancak Yeşilova iyice çöktü.
Günün yıldızı Erhun’un jeneriklik golünden sonra Uğur, Hasan Evren ve Şenol’un golleriyle skor belirlendi. 7 – 0
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