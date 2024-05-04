Kaymaklı'dan hayati galibiyet

K. Kaymaklı ile Cihangir arasında oynanan mücadeleyi yeşil siyahlılar tek golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Küçük Kaymaklı bu galibiyetle puanını 32’ye çıkarırken, Cihangir ise 76 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı

Stat: Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, Sertan Alkın, Halil Atlar, Zekai Töre

Küçük Kaymaklı: Mehmet, Bahadır, Alpay, Hasan, Mehmet, Fikret, Alp, Arseven, Arda, Halil, Mahmut

Cihangir: Mehmet, Selçuk, Nurettin, Mikail, Çağrı, Sercan, Ali, Yankı, İbrahim, Muhittin, Babacar

Goller: 22’Alpay Yıldırımer (K.Kaymaklı)

AKSA Süper Lig’in son hafta maçında Küçük Kaymaklı ile Cihangir karşı karşıya geldi. Küçük Kaymaklı Şehit Hüseyin Ruso Stadı’nda oynanan mücadeleyi yeşil siyahlılar tek golle kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Küçük Kaymaklı bu galibiyetle puanını 32’ye çıkarırken, Cihangir ise 76 puanda kalarak sezonu ikinci sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Küçük Kaymaklı play out’a 16 puanla son sırada başlayacak.

Karşılaşmanın ilk yarısında Küçük Kaymaklı rakibine oranla daha fazla pozisyona girmeyi başarırken, golü de 22.dakikada Alpay Yıldırımer ile buldu ve soyunma odasına 1-0 önde girdi.

İkinci devrede de Cihangir kalesinde etkili olan Kaymaklı, pozisyonlar bulsa da gerek Hasancan gerekse ofsayttan değer kazanmayan gol nedeniyle farkı açamadı.

Cihangir özellikle 3.bölgede çok fazla üretken olamadı ve maçı Küçük Kaymaklı 1-0 kazanmasını bildi.