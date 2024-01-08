MTG, Menemen’e karşı kaybetti

AKSA Süper Lig ekiplerinden Mağusa Türk Gücü’nün Antalya’da ikinci devreye yönelik gerçekleştirdiği kamp çalışması sürüyor.

Sarı yeşilli ekip bu kapsamda TFF 2. Lig ekiplerinden Menemen Futbol Kulübü ile hazırlık maçı oynadı. Pazar günü oynanması gereken ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle düne ertelenen mücadeleyi MTG 1-0’lık skorla kaybetti.

Lara bölgesinde Hotel Adalya Elit’te kampını sürdüren MTG’de kamp 10 Ocak’ta tamamlanacak.

