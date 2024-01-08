Mesarya’da Felipe’yle yollar ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Mesarya’nın kariyerli yabancı futbolcusu Juan Felipe ile yollar ayrıldı. Avrupa’da önemli takımlarda forma giymiş olan Juan Felipe, özellikle ilk devrenin son bölümünde takıma katkı sağlayamamıştı. Şu anda Brezilya’da bulunan Juan Felipe, ülkeye geri dönmeyecek. Mesarya, Juan Felipe’nin yerine yeni yabancı futbolcu arayışlarına başladı.
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