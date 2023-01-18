MTG kupaya hazırlanıyor

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Lig lideri MağusaTürk Gücü,bu hafta sonu oynanacak NorthernlandKıbrıs Kupası ilk tur maçı için çalışmalarını sürdürüyor.

Deplasmanda Aksa 1. Lig ekibi Mustafa Hacı Ali Yılmazköy ile karşılaşacak Mağusa Türk Gücü takımı teknik direktör Ali Oraloğlu nezaretinde çalışmalarına hem Canbulat Stadı’nda hem de Garga Arena’da aralıksız devam ediyor.

