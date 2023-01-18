Mesarya’nın hedefi kupada final

Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç,bu sezon kupada hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek “Kupada hedefimiz finale kadar gitmektir. Bunu açık ve net olarak söyleyebilirim” dedi

Necati KÜLAHLILAR

Aksa Süper Ligin ilk devresini liderin 12 puan gerisinde 3. sırada tamamlayan Mesarya takımı ikinci devrede de iyi sonuçlar alarak ligde yerini korumak ve kupada da finale kadar gidebilmek için çalışmalarını sürdürürken, Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, hazırlıklar ve kupadaki hedefleri hakkında gazetemize konuştu.

İkinci yarı hazırlıklarının oldukça iyi geçtiğini, futbolcularının gayet ciddi ve istekli çalıştıklarını ifade eden Mesarya teknik direktörü Nazım Aktunç, “İkinci devre için hem lig de hem de kupa iyi başlamak için çalışıyoruz” dedi.

İkinci devre arasıyla birlikte takıma yapılan transferlerin takımla kaynaşmasının ve takıma uyumlarının iyi olduğunu söyleyen Nazım Aktunç, iyi ve güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerine inandığını ifade etti.

Tek sıkıntılarının fazla hazırlık maçı yapamamak olduğunu belirten Aktunç, “Geçtiğimiz hafta sonu oynamamız gereken hazırlık maçını kötü hava koşullarından dolayı oynayamadık. Ama antrenman temposu olarak oldukça iyiyiz” dedi.

Aktunç, Mesarya camiası olarak bu sezon kupada hedeflerinin yüksek olduğunu belirterek “Kupada hedefimiz finale kadar gitmektir. Bunu açık ve net olarak söyleyebilirim. Geçtiğimiz yıl kupaya çeyrek finalde veda etmiştik, bu yıl onunda üzerine çıkmak istiyoruz” diye konuştu.

