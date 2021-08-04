MTG, Kaymaklı’ya fark attı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

Süper Ligde yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlananMağusa Türk Gücü, Acapulco kampında Küçük Kaymaklı ile hazırlık karşılaşması oynadı. Mağusa Türk Gücü’nün mutlak üstünlüğünde geçen maçın ilk devresini sarı yeşilliler, Kossi’nin golleriyle 3 – 0 önde tamamladı.

İkinci devrede üstünlüğünü daha da artıran Mağusa Türk Gücü,Adil Uçar ve Abdülaziz Köse’nin golleriyle maçı 5 – 0 kazandı.



