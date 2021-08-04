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Güzelyurt’tan birlik beraberlik çıktı

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Güzelyurt’tan birlik beraberlik çıktı
Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.
Binatlı antrenman sahasında oynanan Binatlı – Gönyeli hazırlık maçı denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti. Binatlı Mustafa Süzgen ile gol bulurken, Gönyeli’nin golü penaltıdan Sylla ile geldi. Maç da karşılıklı atılan birer golle 1 – 1 sona erdi.
 
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