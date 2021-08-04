Güzelyurt’tan birlik beraberlik çıktı

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonuna yönelik hazırlıkları devam ederken, takımlar hazırlık maçları ile de maç eksikliklerini gidermeye çalışıyorlar.

Binatlı antrenman sahasında oynanan Binatlı – Gönyeli hazırlık maçı denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçti. Binatlı Mustafa Süzgen ile gol bulurken, Gönyeli’nin golü penaltıdan Sylla ile geldi. Maç da karşılıklı atılan birer golle 1 – 1 sona erdi.

