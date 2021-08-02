MTG kampta

Süper Ligin son şampiyonu Mağusa Türk Gücü, yeni sezon hazırlıklarımıza bugün Girne Acapulco Oteldeki kampla devam ediyor.

Mağusa Türk Gücü 6 Ağustos’a kadar hazırlıklarını günde çift idman şeklinde sürdürecek. Beş günlük kamp döneminde Küçük Kaymaklı ile kamp tesislerinde bir de hazırlık maçı yapacak olan sarı yeşilli takım, Cuma günü birinci etap kamp çalışmasını tamamlayacak.

