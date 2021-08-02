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GKK Yardımcısı Tuğgeneral Dağman emekli oluyor

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GKK Yardımcısı Tuğgeneral Dağman emekli oluyor

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) Yüksek Değerlendirme Kurulu (YDK), görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın 30 Ağustos itibarıyla emekliliğe sevkine,  tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verdi.

GKK Basın Bürosu aracılığıyla açıklanan, bugünkü toplantıda alınan karar şu şekilde:

“Yüksek Değerlendirme Kurulu; 2 Ağustos 2021 tarihinde tamamlanan ağustos ayı olağan toplantısında, görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısının durumu ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı mensubu albaylardan tuğgeneralliğe yükselecek personelin durumlarını görüşerek karara bağlamıştır.

30 Ağustos 2021 tarihinden geçerli olmak üzere; görev süresi dolan Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğgeneral İbrahim Dağman’ın emekliliğe sevkine, Yüksek Değerlendirme Kurulu Çalışma Esasları, Tuğgeneralliğe Terfi ve Uzatma İşlemleri Tüzüğü kapsamında Tuğgeneral kontenjanının 2021 yılı için kullanılmamasına karar verilmiştir.”

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