Göçmen, Kaymaklı’ya acımadı

Göçmenköy – K.Kaymaklı arasında oynanan zorlu mücadelenin galibi 4-2’lik skorla Göçmenköy olurken, Play-out dışına çıkmaya çalışan Küçük Kaymaklı kabus görmeye devam etti

Atatürk StadıTurgay Misk, Serkan Özdenkci, Yusufcan DönderKıvanç, Bilal Ceylan, Reşit, İbrahim, Remzi(Isaac), Samet, Bekir, Kadir, Gıme Toure(Bayram), Mustafa(Musa), Arda(Mevlüt)Mehmet Özeralp, Halil, Bahadır, Emre(Hasan Çakır), Fikret(Alp Gazi), Mehmet Kaygısız (Derviş), Mehmet Öztürk, Alpay(M.Göçben), Mahmut (Muhammed), Badara Naby Sylla, Arseven DağerDk.17 Gime Toure, Dk.32 Mustafa Kızıl, Dk.74 Mevlüt Önal, Dk.90 Musa Şanlıer (Göçmenköy) – Dk.27 Badara Naby Sylla, Dk.45 Mahmut Amasyalı (K. Kaymaklı)Aksa Süper Ligin 23. Haftasının açılış maçlarından olan Göçmenköy – K.Kaymaklı mücadelesinde kazanan taraf Göçmenköy oldu.Atatürk Stadı’nda yer alan mücadele 4-2’lik skorla Göçmenköy üstünlüğü ile sonuçlanırken, Play-out dışına çıkmaya çalışan Küçük Kaymaklı bu haftayı da puansız kapattı.17. dakikada gelişen Göçmrnköy atağında G. Toure ceza alanına girmeden sert ve düzgün vurarak takımını 1-0 öne geçirdi.27. Dakikadaki K. Kaymaklı atağında sol taraftan kale önüne gönderilen topu Badara Sylla filelere gönderdi ve skor 1-1 oldu.32. Dakikada Göçmenköy tekrar öne geçti. Gelişen atakta M. Kızıl altı pas içerisinde kaleciden önce topa ayak koyarak takımını 2-1 öne geçirdi. 45. Dakikada skor tekrar eşitlendi.K. Kaymaklı rakip ceza alanı dışında serbest vuruş kazandı, M. Amasyalı’nın vuruşunda top ağlarla buluştu ve skora 2-2’lik eşitlik geldi.74. Dakikada İ. Çıdamlı’nın kullandığı serbest vuruşta kale önünde kafa ile topu ağlara yollayan Mevlut, Göçmenköy’ü 3-2 öne geçirdi.90+3. Dakikadaki Göçmenköy atağında Musa 2 rakibini şık bir hareketle geçtikten sonraki vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topa bir kez daha vurdu ve Göçmenköy adına skoru 4-2 yaptı.Bu galibiyetle Göçmenköy puanını 41 yaparken, K.Kaymaklı 20 puanda kaldı.