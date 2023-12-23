MTG ilk yarıdan bitirdi

Aksa Süper ligde Şampiyonluk mücadelesi veren Mağusa Türk Gücü, zorlu deplasmanda ilk yarıda Şenol ve Doukara’nın attığı gollerle Alsancak Yeşilova’yı 2-0 mağlup ederek, Cihangir ile giriştiği yarışta takibe devam etti

Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler: Şakir Azizoğlu, Ahmet Genç, Mehmetcan Erli

A.Yeşilova: Dursun Cem, Memduh, Arda, Mejdi, Marcel, Cemal, Burak, Hamis, Gökhan, Mehmet Parlak, Billy Osman

MTG: Ufuk, Uğur, Yusuf Beyazi, Mustafa Salk, Erhun, Ünal, Nevzat, Doukara, Şenol, Dinopeter, Zihni Kırmızı kart: 85.Dk Ünal (MTG)

Goller: 16.Dk Doukara, 27.Dk Şenol (MTG)



Süper Lig’in 14. haftasında Alsancak Yeşilova, Mağusa Türk Gücü’nü Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı konuk etti.

Maça oldukça hızlı başlayan Mağusa Türk Gücü, ilk yarıda bulduğu gollerle karşılaşmadan galip ayrıldı. Mağusa Türk Gücü’ne galibiyeti getiren golleri takımın golcü oyuncuları Souleymane Doukara ve Şenol Şöför attı.

16. dakikada Souleymane Doukara ve 27. dakikada Şenol Şöför’un golleriyle ilk devre 0 – 2 sona erdi. Hafta arasında oynayacağı son maçı düşünen Mağusa Türk Gücü, ikinci devre tempoyu düşürürken, 2 takım da gol atamadı. Ünal Kaya 85. dakikada gördüğü kırmızı kartla MTG’yi 10 kişi bırakırken, maç 0 – 2 sona erdi.

Lider Cihangir’i takibini sürdüren Mağusa Türk Gücü puanını 39 yaparken, son haftada Yenicami’yi konuk edecek. 16 puanda kalan Alsancak Yeşilova ise gelecek hafta Larnaka Gençler Birliği’ne konuk olacak.

