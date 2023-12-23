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Trabzonspor, Başakşehir'e takıldı

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Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında RAMS Başakşehir sahasında 1-1 berabere kalan Trabzonspor iki haftalık galibiyet serisinin ardından puan kaybı yaşadı

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Trabzonspor, Başakşehir'e takıldı
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Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)
 

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 18'inci haftasında RAMS Başakşehir'i konuk etti. 

Papara Park'ta oynanan mücadelede konuk ekip 11. dakikada Pelkas ile öne geçti: 0-1.  Bordo mavililer 34. dakikada Mendy'nin attığı golle beraberliği yakaladı ve karşılaşma 1-1 bitti. 

Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 27'ye RAMS Başakşehir ise 19'a yükseltt

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