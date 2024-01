MTG ikinci devrede açıldı

Şampiyonluk yolunda başka kayıp istemeyen M.T. Gücü, 1 – 0 geriye düştüğü Çetinkaya’yı zor da olsa 2 – 1 mağlup ederek takibini sürdürdü

YER: Lefkoşa Atatürk Stadı.HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu- Sertan Alkın-Yusuf AtlarÇETİNKAYA: Kemal, Batuhan, Mustafa K. Atlar(Ahmet C. Tokmak), Hamit, Mustafa, Cemal, Yasin, Muammer(Agit), Osita, Burak, AliMAĞUSA TÜRK GÜCÜ: Erencan, E. Kuvvetlişahin(E. Özşin), Uğur, Yusuf, Zihni(M. Gürlü), M.Salk(Hasan C. Evren), Erhun, Ünal, Şenol(Doğukan)Nevzat, Dinopeter(Bünyamin)GOLLER: Dk. 32 Yasin(Çetinkaya) Dk. 57 Uğur, Dk. 84 Hasan C. EvrenAksa Süper Ligin 16. Haftasının kapanış maçında lider Cihangir’in takipçisi Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa’da konuk olduğu Çetinkaya karşısında ilk devreyi geride kapattığı maçı 2 – 1 kazanarak takibe devam etti.7. dakikada gelişen M.T. Gücü atağında M. Salk kaleci ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top kaleciden döndü, dönen topu bir kez daha vurdu, ancak boş kaleye topu atamadı.31. Dakikada Çetinkaya’dan Muammmer’in kornerden gelen topuna Yasin kafa ile vurdu top kalecide kaldı.32. M.T.Gücü defansından Yusuf’un hatalı pasında topu alan Yasin bu kez topu filelere yollayarak takımını 1-0 öne geçirdi.43. Dakikada M.T.Gücü’nden Erhun’un kullandığı serbest vuruşta kaleci Kemal çizgi üzerinden topu kornere atmayı başardı.57. Dakikada skora denge geldi. Gelişen atakta Uğur’un sert şutunda top direkten oyun alanına döndü, tekrar topla buluşan Uğur topu filelere göndererek M.T.Gücü adına skoru 1-1 yaptı.84. Dakikada gelişen M.T.Gücü atağında Dinopeterin pasında topla buluşan Hasan C. Evren kalecinin yanından topu filelere gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.Maç bu skorla sona erdi ve Mağusa Türk Gücü lideri takibe devam etti.