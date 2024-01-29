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Trabzonspor evinde kaybetti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup oldu. Bordo mavililer bu skorla ligde üst üste üçüncü kez sahadan puansız ayrıldı

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Trabzonspor evinde kaybetti
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı. Bordo mavililer 1-0 öne geçtiği  mücadeleden 3-2 mağlup ayrıldı. 

Trabzonspor'un gollerini 19'da Enis Destan ve 90+1'de Poyraz Yıldırım kaydetti. 

Kasımpaşa'nın gollerini ise 47'de Aytaç Kara, 58'de H. Hajradinovic ve 75'de Da Costa kaydetti. 

Papara Park'ta oynanan karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. 

Ligin ikinci yarısına deplasmanda 1-1'lik Bitexen Antalyaspor beraberliği başlayan ardından Galatasaray'a sahasında 5-1, Çaykur Rizespor'a da deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavililer Kasımpaşa mağlubiyeti ile kötü gidişatını sürdürdü. 

Bordo mavililer bu mağlubiyetle 37 puanda kaldı. 

Son 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan konuk Kasımpaşa ise puanını 32 yaptı.

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