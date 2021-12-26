MTG, Göçmenköy’e patladı

Mağusa Türk Gücü geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin verdiği hırsla Göçmenköy’ü deplasmanda 8 – 1 gibi farklı skorla mağlup ederek ilk devreyi de lider tamamladı. Göçmenköy ise öne geçtiği maçı farklı kaybederek orta sıralarda kaldı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Osman Özpaşa, ÖzalÇağlayan, OlgunCanik

Göçmenköy: Ali Duvarcı (46.Dk Mustafa Karacaoğlu), Reşit, CemalYaşınses (46.Dk Bekir), Hazar, Fikret (62.Dk Kemal Uçaner),Arda, Hassan, MahmutAmasyalı (57.Dk Mevlüt), HüseyinTaşçı, Mehmet Göçben, Koray (62.Dk Ali Üçtaş)

MağusaTürkGücü:Ufuk,Uğur, Adil, Sadık, Mehmet Erol, Nevzat (85.Dk Barış), Kossi (85.Dk Mert), Bünyamin (80.Dk Halil), Lawrance, Arif (15.Dk EmreÖzsin), Şenol (80.Dk Uvanç)

Goller: 20.Dk Fikret (Göçmenköy)- 37.Dk Emre Özsin, 41.Dk Nevzat, 46 ve 52.Dk Kossi, 64.Dk Mehmet Göçben, 78.Dk Şenol, 82.Dk Uvanç, 89.Dk Adil (Mağusa Türk Gücü)



Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa'da Göçmenköy'e konuk oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Mağusa ekibi 8-1 kazanarak ligin ilk devresini zirvede tamamlamayı başardı.

Karşılaşmada sarı yeşillilere galibiyeti getiren golleri; Emre Özsin,

5.Dk: MTG atağında Sadık sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali duvarcı gole izin vermedi

10.Dk: MTG atağında Uğur soldan topu ortaladı. Kale çizgisine yakın bir noktada vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali yine golü önledi

20.Dk:Göçmenköy’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Fikret’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-0 MTG

32.Dk:Göçmenköy atağında Hassan sağ kanattan topu ortaladı ancak top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Ufuk’un müdahalesi sonrasında top üst direğin üzerine çarparak kornere gitti

37.Dk: MTG atağında Adil’in uzun taç atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Emre Özsin topa vuran isim oldu ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-1 MTG

42.Dk: MTG atağında sağ çaprazda topla buluşan Nevzat’ın şutunda top tam köşeden filelere gitti. Göçmenköy 1-2 MTG

46.Dk: MTG’nin kullandığı köşe atışında Kossi’nin kafa vuruşu kaleci Mustafa’nın müdahalesine rağmen filelere gitti. Göçmenköy 1-3 MTG

52.Dk : MTG atağında ceza sahasına gönderilen topta Uğur soldan topu ceza alanı içerisindeki Kossi’ye kesti ve Kossi’nin vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-4 MTG

64.Dk: MTG atağında uzun topta Şenol sağdan ceza sahası içersinde topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-5

78.Dk: MTG atağında Uğur sol kanatta yerden sert bir ortayı ceza sahasına gönderdi ve Şenol arka direkte vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-6 MTG

82.Dk: MTG atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Uvanç, önünü boşaltarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-7 MTG

88.Dk: MTG atağında soldan ceza sahasına giren Uğur kaleci Mustafa’dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yan direğe çarpıp dışarıya gitti

89.Dk: MTG atağında kaleci Mustafa’dan dönen topu takip eden Adil’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-8 MTG

Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 29 yaparak averajla ligin ilk yarısını lider tamamlarken, Göçmenköy 23 puanda kaldı.

Lefkoşa Atatürk StadıOsman Özpaşa, ÖzalÇağlayan, OlgunCanikAli Duvarcı (46.Dk Mustafa Karacaoğlu), Reşit, CemalYaşınses (46.Dk Bekir), Hazar, Fikret (62.Dk Kemal Uçaner),Arda, Hassan, MahmutAmasyalı (57.Dk Mevlüt), HüseyinTaşçı, Mehmet Göçben, Koray (62.Dk Ali Üçtaş)Ufuk,Uğur, Adil, Sadık, Mehmet Erol, Nevzat (85.Dk Barış), Kossi (85.Dk Mert), Bünyamin (80.Dk Halil), Lawrance, Arif (15.Dk EmreÖzsin), Şenol (80.Dk Uvanç)20.Dk Fikret (Göçmenköy)- 37.Dk Emre Özsin, 41.Dk Nevzat, 46 ve 52.Dk Kossi, 64.Dk Mehmet Göçben, 78.Dk Şenol, 82.Dk Uvanç, 89.Dk Adil (Mağusa Türk Gücü)Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa'da Göçmenköy'e konuk oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Mağusa ekibi 8-1 kazanarak ligin ilk devresini zirvede tamamlamayı başardı.Karşılaşmada sarı yeşillilere galibiyeti getiren golleri; Emre Özsin, Kossi E. Adetu (2), Mehmet Göçben (kendi kalesine) Şenol Şöför , Adil Uçar, Nevzat Duran ve UvançRecaioğlu kaydederken, Göçmenköy'ün tek golü Fikret Yağcıoğlu'ndan geldi.MTG atağında Sadık sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali duvarcı gole izin vermediMTG atağında Uğur soldan topu ortaladı. Kale çizgisine yakın bir noktada vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali yine golü önlediGöçmenköy’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Fikret’in vuruşunda top filelere gitti.Göçmenköy atağında Hassan sağ kanattan topu ortaladı ancak top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Ufuk’un müdahalesi sonrasında top üst direğin üzerine çarparak kornere gittiMTG atağında Adil’in uzun taç atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Emre Özsin topa vuran isim oldu ve topu filelere gönderdi.: MTG atağında sağ çaprazda topla buluşan Nevzat’ın şutunda top tam köşeden filelere gitti.MTG’nin kullandığı köşe atışında Kossi’nin kafa vuruşu kaleci Mustafa’nın müdahalesine rağmen filelere gitti.MTG atağında ceza sahasına gönderilen topta Uğur soldan topu ceza alanı içerisindeki Kossi’ye kesti ve Kossi’nin vuruşunda top filelere gitti.MTG atağında uzun topta Şenol sağdan ceza sahası içersinde topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi.MTG atağında Uğur sol kanatta yerden sert bir ortayı ceza sahasına gönderdi ve Şenol arka direkte vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi.: MTG atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Uvanç, önünü boşaltarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi.MTG atağında soldan ceza sahasına giren Uğur kaleci Mustafa’dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yan direğe çarpıp dışarıya gittiMTG atağında kaleci Mustafa’dan dönen topu takip eden Adil’in vuruşunda top filelere gitti.Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 29 yaparak averajla ligin ilk yarısını lider tamamlarken, Göçmenköy 23 puanda kaldı.