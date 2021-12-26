MTG, Göçmenköy’e patladı

Stadyum: Lefkoşa Atatürk Stadı
Hakemler: Osman Özpaşa, ÖzalÇağlayan, OlgunCanik
Göçmenköy: Ali Duvarcı (46.Dk Mustafa Karacaoğlu), Reşit, CemalYaşınses (46.Dk Bekir), Hazar, Fikret (62.Dk Kemal Uçaner),Arda, Hassan, MahmutAmasyalı (57.Dk Mevlüt), HüseyinTaşçı, Mehmet Göçben, Koray (62.Dk Ali Üçtaş)
MağusaTürkGücü:Ufuk,Uğur, Adil, Sadık, Mehmet Erol, Nevzat (85.Dk Barış), Kossi (85.Dk Mert), Bünyamin (80.Dk Halil), Lawrance, Arif (15.Dk EmreÖzsin), Şenol (80.Dk Uvanç)
Goller: 20.Dk Fikret (Göçmenköy)- 37.Dk Emre Özsin, 41.Dk Nevzat, 46 ve 52.Dk Kossi, 64.Dk Mehmet Göçben, 78.Dk Şenol, 82.Dk Uvanç, 89.Dk Adil (Mağusa Türk Gücü)
Süper Lig'de son iki sezonun şampiyonu Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa'da Göçmenköy'e konuk oldu. Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanan maçı Mağusa ekibi 8-1 kazanarak ligin ilk devresini zirvede tamamlamayı başardı.
Karşılaşmada sarı yeşillilere galibiyeti getiren golleri; Emre Özsin, Kossi E. Adetu (2), Mehmet Göçben (kendi kalesine) Şenol Şöför, Adil Uçar, Nevzat Duran ve UvançRecaioğlu kaydederken, Göçmenköy'ün tek golü Fikret Yağcıoğlu'ndan geldi.
5.Dk: MTG atağında Sadık sağdan ceza sahasına girdi ve vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali duvarcı gole izin vermedi
10.Dk: MTG atağında Uğur soldan topu ortaladı. Kale çizgisine yakın bir noktada vuruşunu yaptı ancak kaleci Ali yine golü önledi
20.Dk:Göçmenköy’de kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan frikiği kullanan Fikret’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-0 MTG
32.Dk:Göçmenköy atağında Hassan sağ kanattan topu ortaladı ancak top kaleye doğru yöneldi. Kaleci Ufuk’un müdahalesi sonrasında top üst direğin üzerine çarparak kornere gitti
37.Dk: MTG atağında Adil’in uzun taç atışında ceza sahası içerisinde oluşan karambolde Emre Özsin topa vuran isim oldu ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-1 MTG
42.Dk: MTG atağında sağ çaprazda topla buluşan Nevzat’ın şutunda top tam köşeden filelere gitti. Göçmenköy 1-2 MTG
46.Dk: MTG’nin kullandığı köşe atışında Kossi’nin kafa vuruşu kaleci Mustafa’nın müdahalesine rağmen filelere gitti. Göçmenköy 1-3 MTG
52.Dk : MTG atağında ceza sahasına gönderilen topta Uğur soldan topu ceza alanı içerisindeki Kossi’ye kesti ve Kossi’nin vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-4 MTG
64.Dk: MTG atağında uzun topta Şenol sağdan ceza sahası içersinde topla buluştu ve vuruşunda topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-5
78.Dk: MTG atağında Uğur sol kanatta yerden sert bir ortayı ceza sahasına gönderdi ve Şenol arka direkte vuruşunu yaparak topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-6 MTG
82.Dk: MTG atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Uvanç, önünü boşaltarak vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. Göçmenköy 1-7 MTG
88.Dk: MTG atağında soldan ceza sahasına giren Uğur kaleci Mustafa’dan sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak top yan direğe çarpıp dışarıya gitti
89.Dk: MTG atağında kaleci Mustafa’dan dönen topu takip eden Adil’in vuruşunda top filelere gitti. Göçmenköy 1-8 MTG
Bu sonuçla Mağusa Türk Gücü puanını 29 yaparak averajla ligin ilk yarısını lider tamamlarken, Göçmenköy 23 puanda kaldı.
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