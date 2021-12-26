Cihangir, Davulcu’yla kendine geldi

Stadyum: Cihangir Stadı
Hakemler: Serhan Şimşek, Halil Canaloğlu, Hakan Gök
Cihangir: Hamit, Nurettin,Musa (74.Dk Berkem), Hakan Karacaoğlu, Selçuk, Mishali, Muhittin (89.Dk Osman), Tacettin, Barkın, Taner, Zİhni
Bİnatlı: Yunus, Ayhan (71.Dk Abdullah), Sertaç, Ali Özbahar (71.Dk Mehmet Neşe), Nevzat (46.Dk Fikri), Kone, Hasan Ağaç (78.Dk Berkem), Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim (71.Dk Erdem), Hüseyin Tomak, Alattin
Kırmızı kart: 90+3.Dk Muhittin (Cihangir)
Goller: 3.Dk Hakan, 58.(P) ve 69.Dk Mishali (Cihangir)- 5.Dk Ali Özbahar (Binatlı)
Süper Lig'de Cihangir kendi evinde alt sıralarda yer alan Binatlı'yı konuk etti. Cihangir Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak ligin ilk devresin galibiyetle kapattı. Karşılaşmada Cihangir'in golleri LungeloMishali (2) ve Hakan Karacaoğlu kaydederken, Binatlı'nın tek golü Ali Özbahar'dan geldi.
3.Dk: Cihangir atağında Hakan vuruşunu yaptı ve kaleci Yunus’un müdahalesine ragmen top filelere gitti. Cihangir 1-0 Binatlı
6.Dk: Binatlıatağında Cihangir kalecisi Hamit’in önde olduğunu gören Ali Özbahar vuruşunu yaptı ve üst direğin altına çarpan top kale içerisine indi ve skora denge geldi. Cihangir 1-1 Binatlı
50.Dk: Cihangir atağında Hakan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Yunus’tan seken topta Muhittin net pozisyonda topu dışarıya attı.
58.Dk: Cihangir atağında sağdan yapılan ortada savunma topa elle müdahale edince hakem Serkan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mishali topu filelere göndedi. Cihangir 2-1 Binatlı
69.Dk: Cihangir atağında Muhittin sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-1 Binatlı
90+3.Dk: Cihangir’de oyundan çıkan Muhittin, yedek kulübesinden maça top atınca kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla Cihangir puanını 22'ye yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı ve ligin ilk devresini play-out hattının en altında tamamladı.
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