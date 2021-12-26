Cihangir, Davulcu’yla kendine geldi

Cihangir, Toygar Davulcu yönetimindeki çıkışını zayıf rakibi Binatlı karşısında da sürdürürken, alt sıralardan iyice uzaklaştı. Binatlı ise rakibine mağlup olarak düşme hattının hemen üzerinde ilk devreyi tamamladı

Stadyum: Cihangir Stadı

Hakemler: Serhan Şimşek, Halil Canaloğlu, Hakan Gök

Cihangir: Hamit, Nurettin,Musa (74.Dk Berkem), Hakan Karacaoğlu, Selçuk, Mishali, Muhittin (89.Dk Osman), Tacettin, Barkın, Taner, Zİhni

Bİnatlı: Yunus, Ayhan (71.Dk Abdullah), Sertaç, Ali Özbahar (71.Dk Mehmet Neşe), Nevzat (46.Dk Fikri), Kone, Hasan Ağaç (78.Dk Berkem), Mustafa Süzgen, Mehmet Zaim (71.Dk Erdem), Hüseyin Tomak, Alattin

Kırmızı kart: 90+3.Dk Muhittin (Cihangir)

Goller: 3.Dk Hakan, 58.(P) ve 69.Dk Mishali (Cihangir)- 5.Dk Ali Özbahar (Binatlı)



Süper Lig'de Cihangir kendi evinde alt sıralarda yer alan Binatlı'yı konuk etti. Cihangir Stadı'ndaki karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-1 kazanarak ligin ilk devresin galibiyetle kapattı. Karşılaşmada Cihangir'in golleri LungeloMishali (2) ve Hakan Karacaoğlu kaydederken, Binatlı'nın tek golü Ali Özbahar'dan geldi.

3.Dk: Cihangir atağında Hakan vuruşunu yaptı ve kaleci Yunus’un müdahalesine ragmen top filelere gitti. Cihangir 1-0 Binatlı

6.Dk: Binatlıatağında Cihangir kalecisi Hamit’in önde olduğunu gören Ali Özbahar vuruşunu yaptı ve üst direğin altına çarpan top kale içerisine indi ve skora denge geldi. Cihangir 1-1 Binatlı

50.Dk: Cihangir atağında Hakan topu ceza sahasına ortaladı. Kaleci Yunus’tan seken topta Muhittin net pozisyonda topu dışarıya attı.

58.Dk: Cihangir atağında sağdan yapılan ortada savunma topa elle müdahale edince hakem Serkan Şimşek penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Mishali topu filelere göndedi. Cihangir 2-1 Binatlı

69.Dk: Cihangir atağında Muhittin sağdan topu ceza sahasına ortaladı ve Mishali vuruşunda topu filelere gönderdi. Cihangir 3-1 Binatlı

90+3.Dk: Cihangir’de oyundan çıkan Muhittin, yedek kulübesinden maça top atınca kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Cihangir puanını 22'ye yükseltirken, Binatlı 8 puanda kaldı ve ligin ilk devresini play-out hattının en altında tamamladı.

