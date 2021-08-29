MTG farklı kazandı

Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Merit A. Yeşilova’yı farklı mağlup etti.
MTG Sekizinci hazırlık maçını Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında yaparken, Yeşilova karşısında 14. dakikada Kossi , 53. Uğur , 57. Şenol , 67. Kossi, 85 Dakikada ve 88. Mehmet Erolun golleriyle sahadan 6-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.
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