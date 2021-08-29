banner583
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
Boğaziçi gençleri kayıpsız gidiyor
2 0
Binatlı, Cihangir’e dört attı
Binatlı, Cihangir’e dört attı
82 0
 
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
Audi lüksünün geleceği; skysphere concept
20 0
Ronaldo yeniden Manchester United’da
Ronaldo yeniden Manchester United’da
19 0
Asya için en güzel gösterilerini sundular
Asya için en güzel gösterilerini sundular
19 0
Karara tepki yağdı
Karara tepki yağdı
67 0
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
İstanbul Boğazı’nda bir ilk
21 0
banner661

MTG farklı kazandı

banner476

banner666
MTG farklı kazandı
Süper Lig’in güçlü ekiplerinden Mağusa Türk Gücü konuk ettiği Merit A. Yeşilova’yı farklı mağlup etti.
 MTG Sekizinci hazırlık maçını Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadında yaparken,  Yeşilova karşısında 14. dakikada Kossi , 53. Uğur , 57. Şenol , 67. Kossi, 85 Dakikada ve 88. Mehmet Erolun golleriyle sahadan  6-1’lik farklı galibiyetle ayrıldı.
 
banner342
banner692
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.