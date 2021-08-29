Düello berabere bitti

Futbolda takımların 2021 – 2022 sezonu hazırlıkları, sezonun başlamasına kısa süre kala yoğun tempoda sürerken, hazırlık ve anı maçları da yoğun şekilde oynanıyor.

Muharrem Döveç Stadında, AKSA Birinci Lig ekipleri Çanakkale ile Esentepe, Necmi Bulut’un yönettiği maçta karşı karşıya geldiler.

Dengeli geçen maç gol düellosu şeklinde geçerken ilk devre 1 – 1 tamamlandı. Çanakkale, Yunus ve Hasan Çaka ile gollerini bulurken, 2 – 2 biten maçta Esentepe’nin golleri Salih Karal ve Emrah’tan geldi.

