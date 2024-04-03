MTG-Dumlupınar maçı yarıda kaldı

Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar arasında Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı finalin ilk maçı elektrik arızası nedeniyle karşılaşma 20. dakikada tatil edildi

Northernland Kıbrıs Kupası'nda yarı finalin ilk maçında Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda Mağusa Türk Gücü ile Tremeşeli Holding Dumlupınar arasında oynanan karşılaşma yarıda kaldı.Mağusa, Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alan ve 0-0 devam ettiği esnada karşılaşmanın 11. dakikasında trafonun ateş alması sonrası ışıklar kapanırken, 45 dakikalık çalışmanın ardından ışıklar yeniden aydınlandı. Bu esnada oyuncular saha içerisinde müsabakanın yeniden başlamasını bekledi. Ancak 20. dakikada tekrar ışıkların kapanması sonrasında müsabaka yarına tatil edildiAyrıca, Futbol Federasyonu tarafından alınan karar doğrultusunda Mağusa Türk Gücü ve Tremeşeli Holding Dumlupınar TSK takımlarının AKSA Süper Lig'de 26. haftada oynayacakları karşılaşmalar da 1 gün sonraya alındı. Bu çerçevede Tremeşeli Holding Dumlupınar TSK - Yeniboğaziçi DSK ve Küçük Kaymaklı TSK - Mağusa Türk Gücü maçları 8 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 15:30'a ertelendi.