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Aslanköy, transfere hızlı başladı

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Aslanköy, transfere hızlı başladı
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Digiturk Kıbrıs BTM 2 temsilcisi Aslanköy’de sezon öncesi hazırlıkları devam ederken, bir yandan da kadroya takviyeler sürüyor.
Aslanköy yönetimi önceki akşam yaptığı transfer görüşmeleri sonucunda 3 futbolcuyla anlaştı.

Ülke futbolunun önemli ismi Mustafa Arnavut ile her konuda anlaşma sağlayan Aslanköy takımı tecrübeli oyuncuyu kadrosuna dahil etti.
Bu transferin ardından bir diğer tecrübeli isim Mustafa Ayker ile de masaya oturan Aslanköy yönetimi, Mustafa Ayker ve kulübü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Transferde günü hareketli geçiren BTM 2 temsilcisi Aslanköy golcü isim Emre Turgut’u da kadrosuna dahil etti.
BTM 1. Lig Kırmızı Grup’ta Kaplıca Karadeniz 61 takımıyla gol krallığına ulaşan Emre Turgut  ile her konuda anlaşan BTM temsilcisi golcü oyuncuyu kadrosuna dahil ederek önemli bir transferi noktalamış oldu.
 
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