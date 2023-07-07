MTG'den bir bomba daha

Süper Ligde son 4 yılın şampiyonu Mağusa Türk Gücü kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Geçen sezonu Türkiye Süper Lig takımı Adana Demirspor’da geçiren Erhun Öztümer bu sezon MTG’ye katkı koyacak.

KKTC vatandaşı olan Erhun yerli statüden oynayacak.

MTG Transferi sosyal medya hesabından şöyle duyurdu:

“Erhun Öztümer Mağusa Türk Gücümüzde

Geçen yıl Türkiye Süper Ligi Adana Demir Sporda tamamlayan Erhun bu yıldan sonra Mağusa Türk Gücümüz için mücadele edecek.”

ERHUN ÖZTÜMER KİMDİR?

Charlton Athletic altyapısında yetişmiş, profesyonel olmadan önce Fisher Athletic ve Manisaspor forması giymiştir. İlk profesyonel sözleşmesini Sivasspor'la imzalamış ancak yalnızca A2 Ligi maçlarında oynama şansı bulabilmiştir. 2011-12 sezonu için 3. Lig'de mücadele eden Anadolu Üsküdar'la anlaşarak A Takım maçlarına çıkmış ve 5 gol kaydetmiştir.

2012-13 sezonu başında İngiltere'ye dönerek amatör kümede mücadele eden Dulwich Hamlet takımına katılmış ve orta saha mevkiinde oynamasına karşın ligde attığı 22 gol ile sezonu zirvede tamamlayan takımını sırtlamıştır. Ertesi sezon yükseldikleri kümede 28 gol atarak performansını sürdüren Öztümer, 2014 yılında Peterborough United takımıyla anlaşmıştır. İki sezonda 7'si Federasyon Kupası'nda olmak üzere toplam 57 maça çıkıp 7 gol kaydetmiştir. 1 Temmuz 2016'da Walsall ile 2 yıllık kontrat imzalamıştır..

