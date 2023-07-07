Dendias, Güney'den Türkiye'ye mesaj verdi

Rum Milli Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile “üçlü savunma işbirliklerini derinleştirmekte” anlaşan Yunan Savunma Bakanı ­Dendias’ın “Kıbrıs bizim için uzak değil” diyerek Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye mesaj verdiği ifade edildi

Yunanistan'da Kiriakos Miçotakis hükümetinin yeni Millî Savunma Bakanı Nikos Dendias da Dışişleri Bakanı Yeorgios Yerapetridis gibi ilk yurtdışı ziyaretini Güney Kıbrıs’a yaptı.

Rum ve Yunan hükümetlerinin ortak “savunma malzemesi tedariki” programlarına ilgi gösterdiğine dikkat çeken Rum Milli Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ile “üçlü savunma işbirliklerini derinleştirmekte” anlaşan ­Dendias’ın “Kıbrıs bizim için uzak değil” diyerek Güney Kıbrıs’tan Türkiye’ye mesaj verdiğine dikkat çekti.

Fileleftheros “Savunma İşbirliği Koordinasyonu… Yunanistan ve Kıbrıs Savunma Malzemesi Tedariki Programlarına İlgi gösteriyor” başlıklı haberinde, Dendias’ın Güney Kıbrıs ziyareti çerçevesinde önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le, ardından Rum dengi Yorgallas ile görüştüğünü ve ikilinin ortak basın açıklaması yaptığını yazdı.

Habere göre, ortak basın açıklamasında, Rum ve Yunan hükümetlerinin ilişkilerini ve savunma işbirliklerini derinleştirmelerinin birinci öncelik olduğunu söyleyen Dendias, Yortallas ile “gerek ikili, gerek AB, diğer müttefikler ve dost ülkeler düzeyindeki ilişkileri derinleştirmek ve genişletme iradelerini teyit ettiklerini” söyledi. “Çok somut ve pratik adımlar yanında ülkelerimizin silahlı kuvvetlerinin birlikte hareket edebilirliğini genişletme yöntemlerini masaya yatırdık” dedi.

Dendias, “Başka dost ülkelerle üçlü işbirliklerini nasıl güçlendirebileceklerini de ele aldıklarını” belirterek, bu işbirliklerinin başka bir ülkenin aleyhine olmadığını öne sürdü.

Gazete, “Doğu Akdeniz bölgesinde gerilimin düşürülmesini hoş karşılıyoruz. Bunun devam etmesini ve bir güven ortamı olması olanağı yaratmasını umuyoruz” diyerek Türkiye’ye mesaj vermeyi ihmal etmediğine dikkat çekti.

Habere göre, Dendias, “Yunanistan için Kıbrıs’ta iki devlet çözümü söz konusu değildir ve emrivakilerden kaçınılması çabasında her zaman Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yanında olacaktır. Çünkü bizim için Kıbrıs uzak değildir.” dedi.

Rum Savunma Bakanı Mihalis Yorgallas ise “Hükümetler Arası Yüksek İşbirliği Konseyi kurulmasının ve Rum ve Yunan savunma bakanlıkları arsında savunma işbirliği konularında siyasi istişare organının faaliyete geçmesinin önemine” dikkat çekti. Yorgallas ayrıca “İstişare yapılarını güçlendirerek ve her ortak meydan okuma ve tehdidi karşılamada faaliyetleri koordine ederek işbirliğimizi daha da derinleştirmeyi hedefliyoruz. Ortak hedefimiz, üçlü ve çok taraflı bölgesel savunma oluşumlarının devamı ve siber güvenlik ve iklim değişikliği gibi ortak ilgi alanındaki konuların genişletilmesidir” şeklind edevam etti.



“AB’nin ortak savunma malzemesi temini programına talibiz”



Yorgallas, Güney Kıbrıs ve Yunanistan’ın, işbirlikleri sayesinde Doğu Akdeniz bölgesinde “belirleyici rol oynamayı başardığını, bölgesel, Avrupa ve uluslararası düzeyde çekici ve muteber ortaklar” olduklarını söyledi. Avrupa Birliği’nin ortak savunma malzemesi programları üzerinden yeni perspektifler açıldığını da belirterek “ülkelerimiz bununla ilgileniyor ve gelecekte talip olacak. Kıbrıs’ın Fransa ve diğer AB devletleri ile ortak Mistral füzesi temini programına katılması da bu çerçevededir” dedi.

-“Birinci önceliğimiz caydırıcılık gücümüzün güçlendirilmesidir”

Gazete, Dendias’ın daha önce görüştüğü Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ise “sorunlar, saldırılarla çözülmez. Aksine, sorun yaratır. Ezelden beridir bu tür çözümlerden kaçındık” dediğini yazdı. Habere göre, Rum lider özetle "Hükümetimizin birinci önceliklerinden biri, Kıbrıs’taki Türk tavırlarını göğüsleyebilmek için Kıbrıs Cumhuriyeti’nin caydırıcılık gücünün güçlendirilmesidir.” dedi.



Haravgi de “Yunanistan ve Kıbrıs İstikrar ve Güvenlik Bacağı” başlıklı haberinde Hristodulidis’in Dendias’ı kabulünde “İkisi de dışişleri bakanıyken olduğu gibi, özellikle bu konjonktürde Yunanistan ve Güney Kıbrıs olarak yalnız Avrupa düzeyinde değil Rusya’nın Ukrayna işgali sebebiyle de karşılaştıkları meydan okumaları göğüslemede şimdi de mükemmel şekilde birlikte çalışacaklarına” inanç belirttiğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, Dendias’a hitaben “işbirliğimizin mükemmel olacağından eminim. Sizin de Millî Savunma Bakanlığı’nda olmanız ile kendimizi çok daha güvende hissediyoruz” dedi.

