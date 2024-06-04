Potada kadınlarda son haftaya girildi

Extend Kadınlar Ligi’nde 4.hafta maçları sonunda Levent liderliğini sürdürüyor.

Levent şu ana kadar oynadığı 4. Maçı da galip kapatarak klasmanı lider bitirmeyi garantiledi.

Caesar Larnaka Gençler Birliği üç maçta 2 galibiyet 1 mağlubiyetle 5 puanla ikinci durumda.

DAÜ YARIN LEVENT’İ KONUK EDECEK

Hafta yarın oynanacak olan üçüncü sırada yer alan Doğu Akdeniz Üniversitesi 4.maçında yenilgisiz lider Levent’i, konuk edecek. Maç saat 19.00’da DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda oynanacak.

Akdeniz Spor Birliği 5 maçta henüz galip gelemeyerek dördüncü sırada.

KLASMAN TAMAMLANIYOR

Extend Kadınlar Ligi’nde 6.hafta 7 – 8 Haziran tarihlerinde oynanacak 6.hafta maçları ile klasman tamamlanacak.

Son maçlarda 7 Haziran Cuma günü Doğu Akdeniz Üniversitesi – Akdeniz Spor Birliği ve 8 Haziran Cumartesi Levent – Caesar Larnaka Gençler Birliği maçı ile tamamlanacak.

GÜNAY İSTATİSTİKLERDE ÖNDE

Klasmanda sona doğru Levent oyuncusu Günay hem sayı hem de verimlilikte liderliğe yükseldi.

Günay sayı liderliğinde attığı 92 sayı ile ilk sıraya yerleşirken, 82 verimlilikle, 68 verimliliği olan Caesar Larnaka Gençler Birliği oyuncusu Kamegelo’nun önünde bulunuyor.

Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Rümeysa 39 ribaund ile rakiplerininin önünde son haftaya girdi.



Extend Kadınlar Ligi

Takımlar O G M AS YS P

1.LEVENT 4 4 - 355 133 8

2.CL.G.BİRLİĞİ 3 2 1 155 183 5

3.ASB 5 - 5 219 415 5

4.DAÜ 3 1 2 185 182 4



