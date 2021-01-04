MTG Akademi arayı uzattı

Ülkemizdeki yerel korona virüs bulaş sayılarındaki artışın devam etmesi, çalışmalarına ara veren futbol akademilerinin, verdikleri zorunlu arayı uzatmalarına neden oluyor.

Bu futbol akademilerinden olan Mağusa Türk Gücü (MTG) Akademide de ara uzatılırken şu açıklama yapıldı:

“Ülkemizde son günlerde COVID 19 vakalarının daha da artması nedeniyle akademi, antreman, aktivite vb oluşumları kapatma kararımızı 17 Ocak 2021 tarihine kadar uzatma kararı almış bulunmaktayız.

Çocuklarımızın ve sizlerin sağlığı bizim için her şeyden daha önemlidir. Sağlıkla kalınız. 16 Ocak’ta yeniden durum değerlendirmesi yapıp, sizleri bilgilendireceğiz.”

