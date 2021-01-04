Erbay yönetimi toplandı

Birinci Lig kulüplerinden Değirmenlik’te, 15 yıl başkanlık görevi yapan EmiraliÖztüccar’ın yerine camianın önemli isimlerinden Ahmet Erbay başkanlık görevine getirilmişti.
Değirmenlik Belediye başkanı Ali Karavezirler’in de genel kurula katılarak destek verdiği Ahmet Erbay başkanlığındaki yönetim kurulu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Değirmenlik Spor Kulübü lokalinde, pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısına 16 üye katıldı. Toplantıda görev dağılımı yapıldı.
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