MTG A2 şampiyonluk kupasını aldı

Aksa Süper Lig A2 Ligi şampiyonluğunu geçtiğimiz hafta ilan eden Mağusa Türk Gücü A2 takımı bugün kupasını törenle aldı.

Bugün Mağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı'nda oynanan ve MTG'nin rakibi Mesarya'yı 11-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrasında MTG şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı.

Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hüseyin Duvarcı'nın elinden aldığı şampiyonluk kupası sonrasında genç futbolcular geçtiğimiz yılın ardından bu yılda şampiyonluk kupasını kaldırmanın sevincini yaşadı.