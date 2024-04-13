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Aksa Futbol Ligleri 27.Hafta günün sonuçları ve yarının programı

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Aksa Futbol Ligleri 27.Hafta günün sonuçları ve yarının programı
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Aksa Süper Lig
13 Nisan 2024, Cumartesi
19.30 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Göçmenköy (Ferhat Tuna)
Mağusa T.Gücü-Mesarya : 4 – 0
A.Yeşilova-Çetinkaya:1 – 5
Pera L.G.Birliği-K.Kaymaklı : 0 – 2
Doğan T.Birliği-Türk Ocağı: 4 – 0
Cihangir-T.H.Dumlupınar: 2 – 0
C.B.Gençlik Gücü-Karşıyaka: 3 – 4
Aksa 1.Lig
14 Nisan 2024, Pazar
16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mormenekşe-Gönyeli (Mustafa Öztugay)
16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Esentepe (Hakan Ünal)
16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Ozanköy (Hüseyin Özkan)
16.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-Lapta (Osman Özpaşa)
16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Baf Ü.Yurdu (Abdullah Genç)
16.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Ü.Maraş (Kerem Eran)
16.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Geçitkale (İsmail Ercan)
16.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-M.Değirmenlik (Mehmet Sezener)
 
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