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MTG A2 şampiyon

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MTG A2 şampiyon
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Mağusa Türk Gücü A2, AKSA A2 Süper Lig’de bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Ligin 25’inci haftasında dün Türk Ocağı’nı konuk eden ve sahadan farklı galibiyetle ayrılan sarı yeşilli ekip, bugünkü maçların da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon oldu.
 
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