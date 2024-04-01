MTG A2 şampiyon

Mağusa Türk Gücü A2, AKSA A2 Süper Lig’de bitime 5 hafta kala şampiyonluğu ilan etti. Ligin 25’inci haftasında dün Türk Ocağı’nı konuk eden ve sahadan farklı galibiyetle ayrılan sarı yeşilli ekip, bugünkü maçların da tamamlanmasıyla birlikte şampiyon oldu.

