MTG 2. devreye salonda başlayacak

Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Ligi’nin ilk devre lideri Mağusa Türk Gücü Ligin ikinci devresi için bugün hazırlık çalışmalarına başlıyor.
Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu yaptığı açıklamada bugün ve yarın salonda çalışmalar yaparak ikinci devre hazırlıklarına başlayacaklarını bildirdi. Oraloğlu Perşembe günü ise sahamızda çalışmalara devam edip, Cuma günü ise Girne'de Acapulco Otel’de kampa gireceğiz” dedi.
İkinci devre çalışmalarına Acapulco Otel’de devam edip cumartesi günü ise Küçük Kaymaklı takımı ile hazırlık maçı yapacaklarını açıklayan MTG teknik patronu Ali Oraloğlu kamp çalışmalarının ardından hazırlık maçları dahilinde 15 Ocak’ta Mağusa'da ChinaBazaar Gençlik Gücü ve 21 Ocak’ta ise Güzelyurt’ta Binatlı takımı ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.
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