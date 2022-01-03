banner762
banner753
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
Üniversiteler futbolda finalin adı YDÜ-DAÜ
8 0
25 0
 
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
Aynı mama bir markette 160, diğerinde 220 TL!
15 0
Girne'de doğa katliamı
Girne'de doğa katliamı
91 0
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
Pandelidis: Çok daha sert önlemler alma ihtimali masada
21 0
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
246 milyon yaşında, kafatası insan boyunda
128 0
Allah korudu
Allah korudu
73 0
banner661
banner726

MTG 2. devreye salonda başlayacak

banner476

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü ikinci devre hazırlıklarına bugünden itibaren salonda yapacağı çalışmalarla başlayacak. MTG Cuma günü ise Acapulco Hotel’de kampa girecek

banner714
MTG 2. devreye salonda başlayacak
banner721
Necati KÜLAHLILAR
AKSA Süper Ligi’nin ilk devre lideri Mağusa Türk Gücü Ligin ikinci devresi için bugün hazırlık çalışmalarına başlıyor.
Mağusa Türk Gücü teknik direktörü Ali Oraloğlu yaptığı açıklamada bugün ve yarın salonda çalışmalar yaparak ikinci devre hazırlıklarına başlayacaklarını bildirdi.  Oraloğlu Perşembe günü ise sahamızda çalışmalara devam edip, Cuma günü ise Girne'de Acapulco Otel’de kampa gireceğiz” dedi. 
İkinci devre çalışmalarına Acapulco Otel’de devam edip cumartesi günü ise Küçük Kaymaklı takımı ile hazırlık maçı yapacaklarını açıklayan MTG teknik patronu Ali Oraloğlu kamp çalışmalarının ardından hazırlık maçları dahilinde 15 Ocak’ta Mağusa'da ChinaBazaar Gençlik Gücü ve 21 Ocak’ta ise Güzelyurt’ta Binatlı takımı ile karşılaşacaklarını sözlerine ekledi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.