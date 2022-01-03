Kartal’dan Berkem bombası

AKSA Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Yenicami kadrosunu güçlendirerek ilk devrede yaşadığı sıkıntılı günleri aşma adına transfer çalışmalarına hızlı başladı.
Başkentin siyah beyazlı ekibi Yenicami, Binatlı takım kaptanı Berkem Korbay'ı kadrosuna kattı. Uzun yıllardır Binatlı formasını giyen ancak işi nedeniyle Lefkoşa'ya taşınan Berkem, ikinci devre Yenicami forması giyecek.
Tecrübeli futbolcunun ilerleyen günlerde Yenicami’ye imza atması bekleniyor.
Uzun yıllardır Binatlı formasını giyen ancak işi nedeniyle Lefkoşa'ya taşınan Berkem, ikinci devre Yenicami forması giyecek
AKSA Süper Lig’in Lefkoşa ekiplerinden Yenicami kadrosunu güçlendirerek ilk devrede yaşadığı sıkıntılı günleri aşma adına transfer çalışmalarına hızlı başladı.