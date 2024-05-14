Mourinho sözleri dış basında yankı uyandırdı

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini açıkladı. Yıldırım'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı

Fenerbahçe'de seçim heyecanı sürerken eski başkanlardan Aziz Yıldırım da aday olduğunu açıkladı.

Yıldırım, ''Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu açıklama dış basında büyük ilgi gördü. İngiliz The Sun ''Jose Mourinho, 4 yıllık işsizliğin ardından Fenerbahçe'den teklif aldı.'' başlığıyla yer verdiği haberinde Mourinho teklifi kabul etmesiyle eski öğrencisi Fred'le beraber çalışacak denildi.

Football Italia ise ''Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho.'' ifadelerine yer verdi.

İspanyol AS gazetesi ''Mourinho'nun yeni durağı Türkiye olabilir'' başlığıyla haberi duyurdu.

Portekiz basınından Record ''Aziz Yıldırım, Mourinho'yu garanti etti'', A Bola ise ''Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın.'' ifadelerini kullandı.

