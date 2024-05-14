Kader maçları

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1. Lig'de Play-Off/Out 2.hafta maçları yarın oynanacak. Süper Lig Play-out ve 1. Lig play-off ve play-out 2. Hafta maçlarından çıkacak sonuçlar liglerden düşecek ve süper lige yükselecek son takımı belirlenebileceği görülüyor.
Play-out ve play-off 2. Hafta maç programı ve hakemleri şöyle:
Süper Lig Play-Out 2.Hafta
17.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Yenicami-K.Kaymaklı (Evren Karademir)
17.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı C.B.Gençlik Gücü-Mesarya (Turgay Misk)
1.Lig Play-Off 2.Hafta
17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Gönyeli-Binatlı (Tufan Çerçioğlu)
17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı D.C.Çanakkale-Yalova (Utku Hamamcıoğlu)
1.Lig Play-Out 2.Hafta
17.00 Gönyeli Stadı Lapta-Ü.Maraş (Ali Özer)
17.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Ozanköy-Geçitkale (Mehmet Sezener)
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