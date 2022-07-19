Mostafa Muhammed Nantes’a kiralandı

Galatasaray Kulübü, Mostafa Mohamed'in 1 yıllığına Nantes kulübüne kiralandığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada ''Profesyonel futbolcumuz MostafaMohamedAhmedAbdalla'nın 2022-2023 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda FC Nantes ile resmi görüşmelere başlanmıştır.'' denildi.
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