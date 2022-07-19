Gotytom Gebreslase rekorla şampiyon oldu

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarışan Etiyopyalı Gotytom Gebreslase, kadınlar maratonda altın madalya kazandı.
ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 4. gün sabah seansında kadınlar maraton finali yapıldı.
Etiyopyalı GotytomGebreslase, 2 saat 18 dakika 11 saniyelik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak kariyerinin ilk dünya şampiyonluğuna ulaştı.
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