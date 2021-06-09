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Mostafa Mohamed, Galatasaray'da kalacak mı?

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Galatasaray'da kalıp kalmayacağı merak konusu olan Mostafa Mohamed'in menajerinden transfer açıklaması geldi

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Mostafa Mohamed, Galatasaray'da kalacak mı?
Galatasaray'ın Mısırlı golcüsü Mostafa Mohamed'in menajeri Ahmed Yahya, başarılı oyunun geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Skorer'de yer alan habere göre MostafaMohamed'inmenajeriAhmed Yahya, Sada Al-Balad kanalına telefon ile bağlanarak Galatasaray'ın henüz MostafaMohamed'in bonservisini almak adına resmi bir adım atmadığını ifade etti.
Yahya, "Galatasaray'dan henüz resmi bir adım gelmedi ama zamanları var." ifadelerini kullandı.
Yahya, Galatasaray'ın son satın alma maddesini aktif hale getirmek için daha zaman olduğunu belirterek, olimpiyatlardan sonra MostafaMohamed için birçok teklif beklediğini söyledi.
Yahya transfere açık kapı bırakırken, "MostafaMohamed ile birçok kulübün ilgilenmesi doğal ama henüz resmi bir teklif ulaşmadı. Herkes olimpiyatları bekliyor ve onun için bir sonraki adım harika olacak." ifadelerini kullandı.
Galatasaray devre arasında Mısır'ın Zamalek kulübünden 23 yaşındaki golcü oyuncu MostafaMohamed'i satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.
 
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